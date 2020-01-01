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الاتحاد الأوروبي يرفض إجراءات الاحتلال في القدس

الإثنين 20 يناير 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يرفض إجراءات الاحتلال في القدس


القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، رفض الاتحاد لإجراءات الاحتلال بالاراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ودعاه الى الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاته.

وقال عثمان في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق شديد، مشيرا الى أنه يدعم الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، من خلال تمكين المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم خاصة أصحاب المنازل والأراضي المهددة بالهدم أو المصادرة.

وأضاف أن زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله لبلدة العيسوية في القدس المحتلة  مؤخرا، كشفت عن حجم انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في البلدة، خاصة الأطفال وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم.

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