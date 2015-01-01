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فيديو مؤثر: أسير فلسطيني يرتمي تحت رجلي والدته لحظة لقائها

الإثنين 20 يناير 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مؤثر: أسير فلسطيني يرتمي تحت رجلي والدته لحظة لقائها


رام الله / سما /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء مؤثرة جمعت أسيرا فلسطينيا محررا مع والدته.

ويظهر الفيديو، الأسير المقدسي أمجد علي أحمد عباسي (23 عاما)، المعتقل منذ 4 سنوات ونصف السنة في السجون الإسرائيلية، في لحظة مؤثرة عند لقاء والدته لأول مرة بعد خروجه إلى الحرية، حيث انحنى وقبل قدميها.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت الأحد عن عباسي. 

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عباسي في يوليو العام 2015، وهو من قرية سلوان، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة داخل السجن.

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