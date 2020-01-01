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ليوناردو : كافاني طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

الإثنين 20 يناير 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو : كافاني طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان


وكالات / سما /

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن الأوروجواني إدينسون كافاني مهاجم باريس قد طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم إدينسون كافاني بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الحالي، بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء في ظل مشاركة الرباعي الهجومي “نيمار، مبابي، إيكاردي، ودي ماريا”.

ويعتبر أتلتيكو مدريد الإسباني أبرز المرشحين للتعاقد مع كافاني، وبالفعل قدّم عرضاً للتعاقد معه، ولكن حتى الآن لم تحسم الصفقة.

وتحدث ليوناردو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “دائماً ما نقول نفس الشيء عن موقف كافاني، كنا نأمل في أن يبقى مع النادي، ولكنه طلب الرحيل، ونحن ندرس القرار”.

وأضاف “بالفعل تلقينا عرضاً من أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يصل إلى طموحاتنا. لكن لست متأكداً من مسألة استمرار كافاني معنا حتى شهر فبراير”.

وتابع “حتى الآن لا توجد أي إشارات بشأن رحيله، ونحن لم نفكر مطلقاً في بيعه، ولكنه طلب من الإدارة السماح له بالرحيل، سنرى”.

وأكمل “نحن نستمع إلى كافاني لأننا نحترمه، وأصبح الأمر واضحاً أكثر عندما اقترب موعد انتهاء عقده -في الصيف-“.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نحن لدينا لاعبين بإمكانهم اللعب في أي مكان، ولكن من الصعب تعويض رحيل كافاني، سنرى ما الذي سيحدث”.

#ليوناردو #باريس سان جيرمان #كافاني

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