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رونالدو وحده يتفوق على برشلونة في عام 2020

الإثنين 20 يناير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وحده يتفوق على برشلونة في عام 2020


وكالات / سما /

انفجر كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في وجه المنافسين منذ انطلاق عام 2020 بعد تراجع أرقامه التهديفية في العام الماضي، ليعلن رغبته في حصد الجوائز الفردية مبكراً.

وخاض رونالدو 3 مباريات مع السيدة العجوز خلال الشهر الأول من العام الجديد، وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، وقاد فريقه للفوز في جميع المباريات.

ويتفوق الدون وحده على برشلونة في عام 2020، حيث لم يسجل الفريق الكاتالوني سوى 5 أهداف فقط في مبارياته الثلاث، وذلك بعد التعادل مع إسبانيول (2-2)، والهزيمة من أتلتيكو مدريد (3-2)، ثم الفوز المتواضع على غرناطة يوم أمس بهدف نظيف.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة الهدافين في عام 2020 برصيد 6 أهداف سجلها في شباك كل من كالياري وروما وبارما، وفي حال واصل على نفس المعدل التهديفي لنهاية العام، فإنه سيتخطى حاجز 80 هدف، على اعتبار أنه سيخوض 40 مباراة على الأقل.

ويشارك رونالدو في الصدارة منافسه في الدوري الإيطالي شيرو إيموبيلي الذي سجل 6 أهداف هو الآخر مع لاتسيو في المباريات الثلاث الأولى في العام ويبصم على أداء استثنائي هذا الموسم.

ويأتي النجم المغربي يوسف العربي في المركز الثاني برصيد 5 أهداف سجلها مع أوليمبياكوس، بالمناصفة مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي انفجر هو الآخر في العام الجديد.

#يوفنتوس #برشلونة #كريستيانو رونالدو

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