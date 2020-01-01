  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

حمادة شبير مديرا فنيا للشاطئ

الإثنين 20 يناير 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمادة شبير مديرا فنيا للشاطئ


غزة / سما /

قرر مجلس إدارة خدمات الشاطئ، تعيين حمادة شبير مديرا فنيا للفريق، خلفاً للجنة المؤقتة التي كان المجلس أوكل لها المهام الفنية بقيادة المشرف الرياضي محمد أبو زيد، بعد استقالة المدير الفني السابق ربحي سمور، في أعقاب خسارته أمام شباب خانيونس.

وجاء قرار مجلس الإدارة، بعد استمرار نزيف النقاط، وتعادل الفريق، السبت، مع اتحاد بيت حانون الرياضي (1/1)، ضمن لقاءات الأسبوع السادس عشر، حيث أدرك الشاطئ التعادل، في الوقت بدل من الضائع عبر مدافعه اسلام ابو عبيدة.

ولم يحقق الشاطئ أي انتصار رسمي له في الجولات الخمس الأولى من مرحلة الإياب، حيث تعادل 4 مرات وتلقى خسارة واحدة.

وتأمل إدارة الشاطئ أن يتمكن قائدها الأسبق، ومدربها السابق في إعادة الاستقرار والانتصارات مرة ثانية لصفوف الفريق، خاصة أنه ما زال يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، إضافة لبطولة كأس فلسطين.

#حمادة شبير #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في قطر بـ471 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

دبلوماسي إسرائيلي يحذر نصرالله : "قد يلقى مصير سليماني ومن الأفضل له أن يستتر أكثر "

هآرتس تهاجم وزير الحرب الإسرائيلي : "متهكم ورخيص"

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

p

اعتصام مفتوح داخل مقر الأونروا بخانيونس للمطالبة بصرف التعويضات

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..