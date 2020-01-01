حمادة شبير مديرا فنيا للشاطئ

غزة / سما /

قرر مجلس إدارة خدمات الشاطئ، تعيين حمادة شبير مديرا فنيا للفريق، خلفاً للجنة المؤقتة التي كان المجلس أوكل لها المهام الفنية بقيادة المشرف الرياضي محمد أبو زيد، بعد استقالة المدير الفني السابق ربحي سمور، في أعقاب خسارته أمام شباب خانيونس.



وجاء قرار مجلس الإدارة، بعد استمرار نزيف النقاط، وتعادل الفريق، السبت، مع اتحاد بيت حانون الرياضي (1/1)، ضمن لقاءات الأسبوع السادس عشر، حيث أدرك الشاطئ التعادل، في الوقت بدل من الضائع عبر مدافعه اسلام ابو عبيدة.



ولم يحقق الشاطئ أي انتصار رسمي له في الجولات الخمس الأولى من مرحلة الإياب، حيث تعادل 4 مرات وتلقى خسارة واحدة.



وتأمل إدارة الشاطئ أن يتمكن قائدها الأسبق، ومدربها السابق في إعادة الاستقرار والانتصارات مرة ثانية لصفوف الفريق، خاصة أنه ما زال يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، إضافة لبطولة كأس فلسطين.