الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرق غزة

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق مدينة غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت وابلاً من الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، وأجبرتهم على العودة إلى بيوتهم وعدم الوصول إلى أراضيهم.

كما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين شرق بيت حانون بإطلاق الرصاص الحي صوبهم وقذيفة صوتية ومنعتهم من الاقتراب من الأراضي الزراعية شرق البلدة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين الذين اضطروا للهروب من المكان خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي مهاجمة المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بإطلاق الرصاص عليهم وعلى أراضيهم الزراعية.