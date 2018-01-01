فيديو.. مغنية مغربية تتعرض لضرب وحشي على يد أفراد عصابة غاضبين!

وكالات / سما /

تعرّضت فنانة الراب المغربية الشابة بسيكوكوين للضرب العنيف على يد أفراد غاضبين في مدينة الصخيرات، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

ونشرت قناة “طنجة” على موقع يوتيوب مقطع فيديو لمغنية الراب “بسيكوكوين” بعد الاعتداء عليها في إحدى المناسبات.

ويظهر الفيديو المغنية وهي تبكي ووجهها ينزف دماً، وروت ما حدث بشكل هستيري جرّاء الصدمة التي تعرضت لها، واستنكرت المغنية الهجوم عليها مشيرة إلى عدم وجود أفراد أمن، مع مناشدتها الناس لمساعدتها.

وأشارت وسائل إعلام مغربية أن “بسيكوكوين” سبق وأن تعرضت لحادثة مماثلة سنة 2018، حيث تعرضت للاختطاف من طرف مجهولين، وذلك أثناء قيامها ببث فيديو مباشر عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تقوم بجولة بالشارع العام في وقت متأخر من الليل بمنطقة الهرهورة.