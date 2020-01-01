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من الأرشيف الخاص... الجانب الآخر من شخصية قاسم سليماني... فيديو

الإثنين 20 يناير 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
من الأرشيف الخاص... الجانب الآخر من شخصية قاسم سليماني... فيديو


وكالات

نشر الصحفي عباس جمعة، فيديو من الأرشيف الشخصي لقاسم سليماني، يظهر فيه الجنرال، قائد "فيلق القدس" السابق، الذي اغتيل في بداية الشهر الجاري، وهو يلاعب طفلا رضيعا.

ويظهر في الفيديو قاسم سليماني وهو يلاعب طفلا رضيعا، احتضنه بين ذراعيه، مصدرا أصواتا مشابهة لأصوات العصافير، بهدف إضحاكه.

ويتفاعل الطفل مع محاولات سليماني ضاحكا، ولم يتم الإشارة إلى قرابة الطفل من سليماني في الفيديو الذي صور في إحدى الحدائق كما يظهر.

واغتيل سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته أمريكا بواسطة طائرة دون طيار على سيارته بجانب مطار بغداد الدولي، ما أدى لمقتله ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة لعناصر المرافقة.

#سليماني #طفل #فيديو #ايران

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