  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

الإثنين 20 يناير 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟


انقرة / وكالات /

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟.. كيف علّق مُستشار الرئيس التركي على “مزاعم التقبيل”؟.. ومن هو الشخص السعودي الذي وقف خلف انتشارها؟.. ولماذا رفض الاعتذار عنها؟

ثار جدل على المنصّات الاجتماعيّة، بعد نشر صورة قال ناشروها إنها تعود للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، خلال تقبيله ما قالوا أنها يد “زعيم ماسوني”، وهو ما بدا بالصورة رجل كبير بالسن، قيل إنه “ملك الماسونيّة” من عائلة روتشليد اليهوديّة الشهيرة.
وبعد نشر الصورة، قالت حسابات سعوديّة، وخليجيّة، إنّ تلك الصورة مُسرّبة، وهي تكشف حقيقة السلطان العثماني، وجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبره هؤلاء بمثابة الفضيحة السياسيّة للرئيس أردوغان، وتعامله مع اليهود.

وبالعودة إلى حقيقة الصورة، فإنّ الرجل الكبير ليس إلا المؤرخ التركي خليل أنجاليك، و الذي توفي العام 2016، وهو عالم تأريخ عثماني، ويعتبره الأتراك من أبرزهم.
الصورة أثارث حفيظة كثيرين، وخلقت جدلاً حول حقيقتها، وهو ما اعتبره البعض نتاج استمرار مُحاولات تشويه صورة الرئيس التركي من قبل خُصومه، فيما واصل البعض الآخر تأكيده أنّ الصورة تعود لزعيم الماسونيّة.
الانزعاج التركي، لم يقتصر على المُغرّدين الأتراك فحسب، بل دخل على خط الجدل، ياسين أقطاي مُستشار أردوغان نفسه، وعلّق قائلاً: “لا يُمكن حتى تصوّر القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعُقولهم”.

وكان الدكتور السعودي إبراهيم المطلق، أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود، أوّل من غرّد بالصورة المزعومة، ووصف أردوغان بخليفتكم المُنتظر، يقبل يد روتشيلد أبو الماسونيّة العالميّة، وبعد انكشاف حقيقة الصورة، أعاد التغريد قائلاً: “‏تركوا جرائمه التي تعد جرائم حرب، تركوا تسلطه على مجتمعه بدون سابق جريرة إعدام وسجن، تركوا تدخلاته في دول الجوار وغير الجوار، تركوا تسليط لسانه وإعلامه على قادتنا وكبار مسؤولينا، تركوا علاقاته الحميمة جدامع زعماء إسرائيل وإيران، تركوا رعايته للوطية والزناة، وطالبوا بالاعتذار عن تغريدة”.

وفي المُقابل، لا تنفك وسائل الإعلام التركيّة، والعربيّة المُتواجدة في إسطنبول، عن الهُجوم على رموز خليجيّة بعينها، ونشر صور، ومقاطع فيديو لتشويهها، وهو ما يدخل ضمن الحرب الإلكترونيّة، والإعلاميّة، بين السعوديّة، والتي كانت قد وصلت إلى ذروتها، بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، فيما تتواصل على وقع دعم أردوغان لحكومة السراج الإسلاميّة في ليبيا.

#اردوغان #الماسونية #خليل أنجاليك

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في قطر بـ471 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

هآرتس تهاجم وزير الحرب الإسرائيلي : "متهكم ورخيص"

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

p

اعتصام مفتوح داخل مقر الأونروا بخانيونس للمطالبة بصرف التعويضات

قدس

الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..