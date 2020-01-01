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وقفة احتجاجية في القدس رفضا لقرار الاحتلال إغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين

الإثنين 20 يناير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

شاركت فعاليات القدس، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية ضد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية للبنات تدريجيا خلال العام الجاري، ونقل طلبتها إلى مدارس أخرى.

وأكد المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام مبنى المدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، أن المدرسة فلسطينية خالصة وبنيت على أرض للوقف الإسلامي وشيدتها الحكومة الأردنية قبل ستة عقود.

واعتبروا القرار تعديا صارخا على حق وحرية التعليم في مدينة القدس، مشيرين إلى النقص الحاد في غرف المدارس شرقي القدس.

وكان ما يسمى "قسم المعارف" في بلدية الاحتلال بالقدس، أعلن نيته عن تحويل مدرسة عبد الله بن الحسين لمدرسة صناعية ونقل الطالبات لمدارس أخرى.

في سياق متصل، قررت لجنة أولياء أمور مدرسة الطور الشاملة في القدس المحتلة، اليوم الاثنين تعليق الدوام في المدرسة بعد تسرب المياه إلى صفوف الطلبة ووجود خطر على حياتهم.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن غرق الطابق العلوي بالمياه ناتج عن أعمال تقوم بها بلدية الاحتلال بحجة الترميم.

 
#وقفة احتجاجية #الاحتلال

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