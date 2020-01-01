وكالات / سما /

لا ينتبه الكثير من الناس عند تعرضهم لنزلات البرد أو الإنفلونزا، ولا يدركون أن "نزلة البرد" التي تبدو بسيطة قد تكون "قاتلة".

نشرت مجلة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة، تقريرا، حول متى تكون "نزلة البرد" قاتلة.

وقال آلان تايغ، اختصاصي الأمراض المعدية إن نزلات البرد والإنفلونزا "مرض شديد ومعدي، يجب أخذها على محمل الجد".

وسببت الإنفلونزا بالفعل أكثر من 2000 حالة وفاة في الولايات المتحدة فقط هذا الشتاء حتى الآن.

وأوضح تايغ أن "أسوأ أمر هم أولئك الذين لم يصابوا بالإنفلونزا أبدا، فهم سيكونوا عرضة لأعراض أسوأ مما هي معتادة في نزلات البرد العادية".

واستمر بقوله "ينبغي أن تحذر عندما تبدأ علاجات الإنفلونزا في عدم الاستجابة وتستمر ارتفاع درجات الحرارة وتستمر الأوجاع العميقة في الجسم ونسبة إرهاق أكبر، أنت إذن أمام خطر كبير".

واستدرك "إذا لم تتعافى من البرد في غضون أسبوع، فأنت أمام نوع من الإنفلونزا أخطر بكثير ويمكن أن يتسبب في وفاتك".

أعراض الإنفلونزا القاتلة:

- عدم الاستجابة للعلاج

- استمرار الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم

- آلام في كل عضلات الجسم

- قشعريرة متقطعة

- شعور بالتعب والإرهاق المستمر

- عدم التعافي من نزلة البرد في غضون أسبوع.

المضاعفات الأكثر خطورة.

​ويمكن أن يؤدي الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا، إلى مضاعفات أكثر خطورة، والتي يمكن أن تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة أكثر خطورة.

ومن بين المضاعفات الخطيرة التي قد تصيب جسم الإنسان، هي:

- الإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي:

قد يكون قاتلا للأطفال تحت سن عامين أو النساء الحوامل أو البالغين الأكثر من 62 عاما.

- ضعف الجهاز المناعي:

تكرار الإصابة بصورة مستمرة تدمر الجهاز التنفسي.

- الربو:

مع تكرار الإصابة بالالتهاب الرئوي.