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الاحتلال يعتقل ثلاثة عشر مواطنا بينهم فتى من الضفة

الإثنين 20 يناير 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 مواطنا بينهم فتى من أنحاء متفرقة من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أمير أحمد طقاطقة (16 عاما)، وعبد الله ذياب ثوابتة (18 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، وأحمد علي قاسم الشيخ (22 عاما )، من قرية مراح رياح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: سامر موسى دبابسة، ومهند محمود أبو ملش، وإبراهيم خليل عطية، وأنس إبراهيم شديد.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين محمد العروم من منزله بالعيزرية شرق القدس، وكرم القدومي من الرام شمال المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، وهم: أمير أبو ظاهر، وليث شريف، ومحمد سهيل، من قرية أبو شخيدم، ومحمد صبري من مخيم الجلزون.

 
#الاحتلال

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