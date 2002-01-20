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الأسير عماد سرحان من حيفا يدخل عامه الـ19 في الأسر

الإثنين 20 يناير 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل، اليوم الاثنين، الأسير عماد راجح سرحان (40 عاما) من مدينة حيفا داخل أراضي عام 1948، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير سرحان من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 10 سنوات، وقد أمضى 18 عاما متنقلا بين السجون. 

يشار إلى أن الأسير سرحان تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات، كان أبرزها: العزل الانفرادي، حيث عزل لمدة 4 سنوات متواصلة منذ عام 2008، بحجة أن له ملفا سريّا، ويشكل خطرا على أمن السجانين، وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية خاصة، بإشراف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

#عماد سرحان #الأسر

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