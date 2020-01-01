التفاح يكتسح الذئاب.. والبريج والحوانين للتعادل

غزة / سما /

اكتسح التفاح منافسه خدمات خانيونس (4-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية التفاح فادي عوض الله "هدفين" (32 و65), وعطايا جربوع (66), ومحمد السطري (67), ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع مؤقتا, وبقي رصيد "الذئاب" 21 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

خدمات البريج – بيت حانون الأهلي (1-1)

وتعادل خدمات البريج مع نظيره بيت حانون الأهلي (1-1).

وأحرز هدف خدمات البريج إبراهيم وشاح (44), في حين سجل هدف "الحوانين" محمد الحداد (77).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ"الحوانين" عن طريق يوسف مصلح (72).

ورفع البريج رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وبات رصيد "الحوانين" 28 نقطة في المركز الأول مؤقتا.