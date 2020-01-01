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حماس: شعبنا سيُفشل مخططات الاحتلال بالقدس

الإثنين 20 يناير 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: شعبنا سيُفشل مخططات الاحتلال بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الاحتلال العنصرية والتهويدية في القدس والمسجد الأقصى.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن معركة شعبنا المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ستُفشل مخططات الاحتلال العنصرية، وستسقط أي محاولة لفرض واقع جديد في القدس".

ولفت إلى أن قرار الاحتلال بإخلاء العديد من المنازل في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى بسبب التصدعات والانهيارات فيها نتيجة الحفريات المتواصلة، يشكل تهديدًا خطيرًا لتهويد المدينة وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لأهلها.

ورأى أن قرارات الاحتلال بإبعاد العلماء عن المسجد الأقصى والتي كان آخرها إبعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى إفلاس وتخبط يعيشه الاحتلال، وصدمته بعد التحام الجماهير بالمسجد الأقصى، ومشاركتهم الكبيرة في حملة الفجر العظيم فيه.

ودعا الناطق باسم حماس، إلى مضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيحافظ على هوية المسجد بصموده الأسطوري وإرداته الثابتة.

وطالب القانوع أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية بدعم أهل مدينة القدس وتعزيز صمودهم وتثبيت وجودهم في مواجهة مخططات الاحتلال التي تعمل على تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين المقدسيين.

#حماس #الاحتلال #القدس

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