نقابة أميركية تقاطع مؤتمرا طبيا إسرائيليا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن نقابة طبية أميركية قررت مقاطعة أول مؤتمر دولي حول طب الأعشاب، تستضيفه دولة الاحتلال الشهر المقبل في طبريا.

وبحسب الموقع، فإن قرار المقاطعة وعدم المشاركة في المؤتمر جاء بفعل ضغوط كبيرة من قبل حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل المعروفة اختصارًا باسم BDS.

وأشار إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه دوليًا وسيكون حول طب الأعشاب، بمشاركة 11 خبيرًا من إسرائيل والخارج، لافتا إلى أن النقابة الخاصة بصناعة الأدوية كانت ستشارك في المؤتمر، وتم نشر فيديوهات على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي لدعوة أعضائها للمشاركة في المؤتمر.

ونظم ناشطون من الولايات المتحدة حملة عبر الانترنت لمقاطعة المؤتمر، من أجل حق الفلسطينيين في العيش بحياة كريمة وتوفير حقوقهم، من مياه نظيفة وتعليم وصحة، ما دفع النقابة للتجاوب مع تلك الحملة ووقف مشاركتهم وحذف جميع الفيديوهات والدعوات التي أطلقت للمشاركة في المؤتمر.

وأشار الموقع إلى أنه تقرر الاستمرار في إقامة المؤتمر بالرغم من المقاطعة الأميركية، وبالرغم من الغضب الإسرائيلي بسبب ما جرى من قبل نشطاء المقاطعة الدولية.