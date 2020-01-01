كونتي يرد على انتقادات مورينيو بشأن إريكسن

وكالات / سما /

قرر أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الرد على الانتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميلان بشأن التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتفاوض إنتر ميلان مع توتنهام من أجل الحصول على خدمات إريكسن الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي، ويسعى السبيرز لبيع اللاعب في الميركاتو الشتوي لتجنب رحيله مجاناً في الصيف المقبل.

ولم تعجب مورينيو تصريحات كونتي التي ألمح فيها لرغبته بضم إريكسن، وقال “يجب أن يتحمل المدربين المسؤولية وأن لا يتحدثوا عن لاعبين لم ينضموا لأنديتهم بعد، يجب أن يتصرف جميع المدربين بهذه الطريقة.

ولم تمر تصريحات مورينيو الهجومية مرور الكرام على المدرب الإيطالي، فقد صرح يوم أمس عقب تعادل إنتر ميلان مع ليتشي “لم أعد أتحدث عن سوق الانتقالات، في المرة الأخيرة التي قمت فيها بذلك، شخص نعلم جميعاً من هو أنهى كلامي، حتى لا أقول شيء بعد الآن”.

وتابع “لم أقل أي شيء غير معتاد عن سوق الانتقالات ليحدث ذلك، في كل مرة أقول فيها شيء، يتم تضخيمه أو تحريفه”.