فيديو.. برشلونة يفوز على غرناطة بهدف نظيف ويستعيد الصدارة

وكالات / سما /

حقق برشلونة فوزاً على نظيره غرناطة بهدف نظيف، في ملعب “كامب نو”، في ختام منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

سيطرة من البلوجرانا على مجريات اللعب وحصار هجومي وسط تكتل دفاعي لأبناء الأندلس، ولكن بهدف ميسي يقتنص النقاط الثلاثة لكتالونيا في أول ظهور للمدرب كيكي.

وإليكم أبرز ما جاء في الشوط الثانى:-

فرصة أولى لغرناطة في الدقيقة 47 من عرضية فاديو ويشتت دفاع برشلونة وترتد لماتشيز ويسدد ضعيفة ويسيطر عليها الدفاع الكتالوني.

يرد البلوجرانا بعدها بدقيقيتن بتسديدة من ميسي ولكن بجوار المرمي، وهجمة أخرى من ميسى وتمريرة طويلة لفاتي ولكن يحسب تسلل.

هجمة منظمة من عدة تمريرات تصل لميسي ويمرر لراكيتيتش ويسدد الأخير تسديدة قوية ولكن خارج الملعب، وبعدها فرصة أخرى لفيدال ولكن يشتت دفاع غرناطة.

تبديل أول لغرناطة في الدقيقة 55 بخروج رامون عزيز ودخول هيريرا بدلاً منه.

بعد ذلك فرصة أخرى لبرشلونة من تسديدة ميسى ولكن خارج الملعب.

يشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية لغرناطة في الدقيقة 59 من نصيب سانشيز لتدخله على فيدال بعنف.

ركلة حرة للبلوجرانا في الدقيقة 62 من على حدود منطقة الجزاء ينفذها ميسي ولكن ترتطم في الحائط وتخرج ركنية.

بعدها بدقيقيتن ركلة حرة للفريق الأندلسي نتيجة خطأ على فيدال ينفذها فيرنانديز بتسديدة مباشرة ولكن فوق المرمى، وبعدها تسديدة من إتيكى ولكن تصطدم في القائم.

ويرد جريزمان بتسديدة لبرشلونة ولكن يتصدى لها الحارس وترتد لدفاع غرناطة ويشتتها بعيداً عن منطقة الجزاء.

يشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء أخرى لسانشيز نتيجة تدخله على ميسي بعنف ويطرد اللاعب في الدقيقة 69، ويستكمل غرناطة اللقاء بعشرة لاعبين.

يجرى برشلونة التبديل الأول في الدقيقة 70 بخروج راكيتيتش ودخول ريكي بويج بدلاً منه.

يشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء أخرى لغرناطة من نصيب فرنانديز، ويجرى غرناطة التبديل الثاني بخروج إتيكي ودخول مارتينز بديلاً له في الدقيقة 72.

الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 75 عن طريق هجمة منظمة تصل لفيدال يمررها بالكعب لميسي، ويضعها ميسي في الشباك محرزاً هدف التقدم.

بعد ذلك تسديدة أخرى من ميسي ولكن يتصدى لها سيلفا، ويجرى كيكي التبديل الثانى لبرشلونة بخروج فاتي ودخول بيريز في الدقيقة 79.

يجرى كيكي التبديل الثالث والأخير لبلوجرانا في الدقيقة 83 بخروج فيدال ودخول أرثر بديلاً له.

بعدها بدقيقة هجمة لبرشلونة من انطلاقة ريكي ويمرر لجريزمان ويسدد ولكن خارج الملعب.

يضيف حكم اللقاء ثلاث دقائق وقت بدلاً من ضائع، ويطلق حكم اللقاء صفارته معلناً نهاية اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده ل43 نقطة في صدارة الليجا متساوياً في النقاط مع ريال مدريد ولكن بفارق الأهداف، ويتجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.