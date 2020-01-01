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الدفاع المدني يهيب بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض

الإثنين 20 يناير 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يهيب بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض


رام الله / سما /

أهاب الدفاع المدني بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الـ36 ساعة المقبلة، بما ينسجم مع تنبؤات الأرصاد الفلسطينية للحالة الجوية المتوقعة.

ودعا الدفاع المدني، في بيان، اليوم الاثنين، المواطنين لاتباع التعليمات التالية:

الحذر الشديد في التنقل بين المحافظات، خاصة محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله في ساعات فجر وصباح يوم غدٍ الثلاثاء.

عند اصطفاف وركن المركبات ليلا يراعى أن تبقى الشوارع مفتوحة لعمل مركبات الأمن والطوارئ.

متابعة الأحوال الجوية وحالة الطرق من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم المبالغة والتهويل للحالات الجوية، كون المنخفضات الجوية حالات اعتيادية لفصل الشتاء.

التعامل الآمن مع وسائل التدفئة وتجنب الأحمال الزائدة على التيار الكهربائي والاحتفاظ بإنارة بديلة آمنة.

ونوه إلى التواصل والإبلاغ المبكر عن الحوادث وطلبات المساعدة والاستغاثة على أرقام الطوارئ التالية:

100 الشرطة

101 الهلال الأحمر

102 الدفاع المدني.

#المنخفض #الدفاع المدني

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