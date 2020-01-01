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الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الخليل

الإثنين 20 يناير 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت سامر موسى دبابسة، ومهند محمود أبو ملش، وإبراهيم خليل عطية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت المواطن أنس إبراهيم شديد.

وفي السياق ذاته، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها الأسيران معتصم النتشة، ومقداد القواسمة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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