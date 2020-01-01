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حماس: مشاركة الاحتلال في مؤتمر إكسبو 2020 بالإمارات أحد أشكال التطبيع

الإثنين 20 يناير 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مشاركة الاحتلال في مؤتمر إكسبو 2020 بالإمارات أحد أشكال التطبيع


غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن إعلان وزارة خارجية الاحتلال عن البدء ببناء جناح لها في معرض (إكسبو دبي٢٠٢٠) في دولة الإمارات العربية، هو أحد أشكال التطبيع المرفوض والمستنكر وطنيا وقوميا.

ودعا حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال إلى وقف هذا السلوك الذي يشجع الاحتلال على رفع وتيرة اجرامه بحق الشعب الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات الأمة.

وقال "يجب أن يبقى الكيان الصهيوني، هو العدو المركزي للأمة، وابقاء علاقة الصراع معه، ومواجهة سياسته التي تهدف إلى تقويض كل فرص نهوض الأمة وتطورها".

#حماس #الامارات #اسرائيل #مؤتمر إكسبو

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