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جامعة هارفارد تصنف القرآن الكريم أفضل كتاب للعدالة

الإثنين 20 يناير 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة هارفارد تصنف القرآن الكريم أفضل كتاب للعدالة


القدس المحتلة / سما /

 صنفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي - فقد استشهدت لجنة التصنيف بجامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

 

#جامعة هارفارد #القرآن الكريم

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