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بمشاركة عربية .. مهرجان موسيقي إسرائيلي في سيناء بعيد الفصح

الإثنين 20 يناير 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة عربية .. مهرجان موسيقي إسرائيلي في سيناء بعيد الفصح


القدس المحتلة / سما /

قال موقع "والا" العبري، إن مهرجانا موسيقيا سينظمه إسرائيليون بمشاركة عرب، في سيناء المصرية، خلال عيد الفصح المقبل.


وأشار الموقع إلى أن دعوة الحفل تضمنت: "المبيت والرقص بـ 40 شيكلا (11.5) دولار.. مهرجان إسرائيلي خلال الفصح القادم بسيناء".


وأوضح الموقع أن مهرجان "حشمليكو" هو مهرجان إلكتروني موسيقي يهدف إلى الجمع بين الموسيقيين والفنانين من أنحاء الشرق الأوسط. وسيتم تنظيم المهرجان على شاطئ البحر الأحمر في منتجع "دانا بيتش" (15 كم شمال نويبع) على مدى أربعة أيام في الفترة بين 10- 14 نيسان/أبريل المقبل.


وفيما يتعلق بتأمين المهرجان أوضح "أري شالفي" أحد منظمي المهرجان: "توجهنا للشرطة المصرية وحصلنا على تصاريح. سيكون هناك عناصر شرطة لتأمين المكان وكذلك حراس من شركة خاصة".


وتباع تذكرة المهرجان بـ 500 شيكل (145 دولارا)، وتتراوح تكلفة الإقامة بين 40 شيكلا (11.5 دولارا) في الأكواخ الخشبية، و300 شيكل (87 دولارا) في الغرف، وفق ذات المصدر.

#اسرائيل #مهرجان #سيناء

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