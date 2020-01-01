  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد مناصرة بدم بارد

الإثنين 20 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد مناصرة بدم بارد


رام الله / سما /

كشف النقاب الليلة الماضية، أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أقر بإقدام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة على مفترق غوش عتصيون في آذار/ مارس من العام الماضي.

وجاء ذلك ضمن خطوة وصفت بـ "النادرة"، لاتخاذ إجراء قانوني ضد الجندي الذي أقدم على إعدام الشاب مناصرة بدم بارد.

ووفقًا لقناة 13 العبرية، فإن المدعي العسكري يدرس مقاضاة الجندي جنائيًا بعد أن أعدم الشاب مناصرة الذي كان يخرج من مركبته لمساعدة فلسطيني آخر، حيث ادعى الجندي أنه اعتقد بأن مناصرة كان سينفذ هجومًا بالمنطقة، وأطلق النار عليه عدة مرات ما أدى لاستشهاده.

وأشارت القناة، إن هذه الخطوة نادرة لأن النيابة العسكرية لا تقدم عادةً لوائح اتهام ضد الجنود الإسرائيليين بسبب الأنشطة التشغيلية.

وبعد المراجعات الداخلية تبين أن الشهيد لم يكن يخطط لأي هجوم، وأن الجندي اعتقد أن هناك نية لدى الشاب لتنفيذ هجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء الجندي من قبل المدعي العسكري لعقد جلسة استماع، للنظر في إمكانية تويجه لائحة اتهام ضده، حيث يتبين ان الجندي انتهك قواعد إطلاق النار وبصورة غير مهنية.

ويبدو أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطوة إظهار نفسه أنه يعمل على مقاضاة جنوده، وذلك منعًا لتعرضهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية التي قررت فحص شكاوى ضد إسرائيل.

#الاحتلال #شهيد #أحمد مناصرة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..

جنرال إسرائيلي: ما يجري مع حماس تسوية تكتيكية وليست استراتيجية

اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..

مسيرات العودة

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة