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وزير الخارجية الإسرائيلي: العلاقات مع دول الخليج مدهشة وتتطور

الإثنين 20 يناير 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: العلاقات مع دول الخليج مدهشة وتتطور


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه في إطار العلاقات المدهشة التي تتطور بين "إسرائيل" ودول الخليج "هدفنا هو اتفاق سياسي وتطبيع".

وأضاف كاتس في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، أن الهدف هو عقد اتفاق "عدم قتال" مع دول الخليج، معتبراً أن "هذا الأمر سيتحقق".

وأشار إلى أن "كل هذا ينبع من ضمن الرؤية، سلام من منطلق قوة، تطبيع من منطلق قوة، وقوف أمام إيران مع هذه الدول ومع الولايات المتحدة".

ولدى سؤاله عن حقيقة وجود معلومات أمنية حول "إمكانية استهدافه من قبل إيران"، قال كاتس "كلا، لكني وزير الاستخبارات، وهذا هدف جذاب، كان هناك قرار بأن نؤجل الأمر".

وحول العلاقات الروسية-الإسرائيلية وصف كاتس العلاقات بين روسيا و"إسرائيل" بـ"المعقدة"، معتبراً أنها مبنية على "الردع الإسرائيلي في سوريا".

وتابع: "نحن في المحور الأميركي".

وكان كاتس، أجّل زيارة مخططة منتصف الشهر الحالي إلى إمارة دبي "لاعتبارات أمنية".

الزيارة التي كانت على خلفية معرض "إكسبو"، كان من المفترض أن تكون زيارة رسمية لكاتس، يعقد خلالها لقاءات سياسية من أجل "دفع مبادرته لإبرام اتفاقية عدم القتال مع دول الخليج".

#الخليج #اسرائيل #علاقات

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