قناة عبرية تزعم: إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث، لم تحدده، بأنها في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، فإن إسرائيل لن تتردد بالعمل على وقف هذه الظاهرة حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد عسكري.

وبحسب القناة، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تناقش نوايا حماس، وفيما إذا كانت الحركة فعلًا تريد التوصل لاتفاق تهدئة حقًا حيث يدعم الجيش التوصل للاتفاق، بينما يرى جهاز الشاباك أن الحركة لا تردع على الإطلاق وقد تزيد من إطلاق البالونات.

وترى الجهات الأمنية أن حماس تحاول الضغط على إسرائيل، من خلال مثل هذه المحاولات لاستئناف "أعمال الشغب" على الحدود، في محاولة للضغط أيضًا على مصر للتدخل من جديد.

وأشارت القناة إلى أنه تم إصدار توجيهات للمزارعين الإسرائيليين بحصد القمح قبل موعده المعتاد خشيةً من اندلاع حرائق بفعل تلك البالونات التي تطلق.