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اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرض على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..

الأحد 19 يناير 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرض على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية ، اليوم الأحد، أننا "أوفياء لأهلنا في غزة "، مشددا على أننا سنحرض على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ونوه اشتية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "شحنة جديدة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا في طريقها إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة إنها جهزت شحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا لإرسالها من مستودعات الوزارة المركزية إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

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وأوضحت الوزيرة مي الكيلة اليوم، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، تم العمل على تجهيز هذه الأدوية بقيمة 1.614.680 شيقل، حيث ستصل قطاع غزة بعد استكمال إجراءات نقلها.

وأكدت الكيلة أن موقف القيادة الفلسطينية والحكومة يؤكد على دعم وتعزيز صمود أهلنا والتخفيف عنهم في جميع المحافظات.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #قطاع غزة #شحنة ادوية #السرطان #وزراة الصحة

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