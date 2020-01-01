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تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في قطر بـ471 مليون دولار

الأحد 19 يناير 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في قطر بـ471 مليون دولار


الدوحة /سما/

أفادت "قطر للبترول"، اليوم الأحد، بأن قطر بصدد تشييد محطة للطاقة الشمسية بقيمة (1.7 مليون ريال) بما يعادل (471 مليون دولار).

وجاء في بيان " قطر للبترول"، أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اتفاقية مع تحالف يضم شركتي "ماروبيني" اليابانية وتوتال الفرنسية، مشيرًا إلى أنه سيجري إنشاء مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية، لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية على مساحة 10 كم مربع.

وأوضح البيان، أنه سيتم ربط 350 ميغاواط مع الشبكة كمرحلة أولى في الربع الأول من 2021، على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة الكلية في الربع الأول من 2022.

وأضاف البيان، أن " شركة سراج1" ستتولى مسؤولية تشييد وتشغيل المشروع، مبينًا أن تأسيس الشركة بنظام البناء والتشغيل لمدة 25 عاماً، ثم نقل الملكية.

وتعتبر هذه المحطة الأولى من نوعها في قطر بطاقة تبلغ (800 ميغا واط) ويعادل (10%) من إجمالي نسبة الطلب الكلي للكهرباء في قطر.

#قطر #الطاقة الشمسية

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