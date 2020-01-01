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قطار إسرائيلي يصدم مركبة عسكرية في ديمونا

الأحد 19 يناير 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطار إسرائيلي يصدم مركبة عسكرية في ديمونا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن قطاراً اصطدم بمركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ديمونا.

وبحسب القناة، فإن المركبة العسكرية اخترقت اللوائح والقوانين وحاولت عبور سكة الحديد دون نجاح، مشيرةً إلى أن ركابها فروا منها قبل حادثة التصادم.

وأشارت إلى أن سائق القطار في الثلاثين من عمره، وانه أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج، وأنه تم وقف القطار للفحص الفني، فيما فتح الجيش تحقيقًا في الحادثة.

وتم إجلاء 15 راكبًا من القطار، حيث اعتبر الحادث بانه "خطير للغاية" خاصةً وأن المركبة العسكرية لو كانت أثقل لتسبب الحادث بانقلاب القطار، ما كان سيؤدي لوقوع الكثير من القتلى.

#قطار إسرائيلي #مركبة عسكرية #ديمونا #الجيش الإسرائيلي

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