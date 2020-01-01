قناة 13: هل هناك صفقة قرن قبل الانتخابات الاسرائيلية ام لا؟

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يدرس قراره اذا كان سيعرض صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية (2 آذار) ام لا.

في سياق متصل، قال باراك رافيد ان هناك مشاورات حثيثة في البيت الابيض والرئيس الامريكي يدرس مدى تأثير ذلك على المطالبات بعزله وتأثير ذلك على الداخل الامريكي والشرق الاوسط.

وسيتناول بنيامين نتنياهو مع مايك بنس نائب الرئيس الامريكي الذي سيزور القدس الخميس المقبل هذا الامر واذا كان هذا سيفيد نتنياهو وترامب ام لا وبعد ذلك يقرران ويعطيان توصياتهما لترامب اذا كان سيطرح صفقة القرن المزعومة ام لا.

في المقابل، يواصل صهر ترامب كوشنير مشاوراته مع زعماء العالم وخصوصاً في المؤتمرات الدولية (كما حدث في دافوس) ويستمع اليهم والى وجهة نظرهم فيما يتعلق بصفقة القرن.

فيما لم يأتي في الخبر ان البيت الابيض يتشاور مع اي زعيم عربي حول هذا الموضوع.