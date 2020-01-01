  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية الاحتلال في القدس تخطر باخلاء 7 منازل في "باب السلسلة"

الأحد 19 يناير 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال في القدس تخطر باخلاء 7 منازل في "باب السلسلة"


القدس المحتلة / سما /

 أخطرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، أصحاب 7 منازل في حي باب السلسلة بالقدس المحتلة، باخلائها نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها.

وقال محافظ القدس عدنان غيث: إن الانهيارات والتصدعات التي تحصل في المباني في باب السلسلة هي نتاج أعمال الحفر والتخريب التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية بدعم وحماية الأذرع الكاملة لحكومة الاحتلال لتهويد القدس وتهجير المقدسيين، وأضاف أن ما يجري في باب السلسلة وفي سلوان وفي البلدة القديمة وتحديدا في حي القرمي وباب السلسلة هو خطير جدا وينذر بكارثة، وأن الكل هنا مدعو للوقوف في وجه هذه الكارثة وعمليات التهجير القسرية الخارجة عن كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقال رشيد زاهدة، أحد سكان باب السلسلة: إن 22 عائلة مهددة بالإخلاء من الحي، وأن 7 عائلات تسلمت قرارات فعلية من قبل بلدية الاحتلال بإخلاء منازلها في أسرع وقت، ويتوقع أن تقوم البلدية بتوزيع باقي الإخطارات بالإخلاء يوم غد.

وأضاف: إن الحفريات الاسرائيلية في باب السلسلة القريب من المسجد الأقصى باتت تهدد قرابة 200 مقدسي بالاخلاء من منازلهم، وأن السبب الرئيس لما يحدث هو الاحتلال وحفرياته، حيث بتنا نرى الحفريات أسفل منازلنا، وهي طريقة جديدة لتهجيرنا من الحي.

وطالب زاهدة العالم بسرعة التدخل من أجل وضع حد لما يجري من حفريات وانتهاكات اسرائيلية، خصوصا أن سكان حي باب السلسلة هو أحد الأحياء العريقة والتاريخية في القدس العتيقة.

#بلدية الاحتلال #القدس #باب السلسلة #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

"الجهاد الاسلامي" تتساءل: لماذا تستهدف السلطة باعتقالاتها أبناء فصائل معينة دون غيرهم؟

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

00000

بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والجبهة الديمقراطية في غزة