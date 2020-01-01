لبنان: الفصائل الفلسطينية تنفي مشاركة أبناء المخيمات باحتجاجات بيروت

بيروت /سما/

نفت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الشمال، في بيان يوم الأحد، "مشاركة أبناء المخيمات، بالتحركات الجارية على الساحة اللبنانية، وما يجري في العاصمة بيروت".

وأضافت: "تتناقل عبر التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بأن باصات خرجت من مخيم نهر البارد، للمشاركة في اعتصام بيروت. إننا في قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، في منطقة الشمال، ننفي هذه الأخبار نفيا قاطعا، ونشدد على موقفنا الثابت والواضح، بالنأي بالنفس، عما يحدث في لبنان، والالتزام بالحياد الإيجابي، مع التمني أن يخرج لبنان من أزمته وينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ربوعه".

وطالبت وسائل الإعلام "بتوخي الدقة في نقل الأخبار، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".