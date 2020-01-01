  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصليب الأحمر: عشرات الاصابات جراء مواجهات بين الأمن والمحتجين وسط بيروت

الأحد 19 يناير 2020 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: عشرات الاصابات جراء مواجهات بين الأمن والمحتجين وسط بيروت


بيروت /سما/

أفاد الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم الأحد، بارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بيروت.

وقال الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن أعداد المصابين وصلت إلى (70)، مشيرًا إلى أن من بينهم (30) شخصًا تم نقلهم للمستشفيات و40 تم علاجهم ميدانيا.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد استهدفت قوات الأمن المحتجين قرب مقر مجلس النواب بقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم، مشيرة إلى أن القوات استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أقدم بعض المحتجين على رشقهم بعبوات المياه الفارغة والحجارة وإطلاق مفرقعات نارية صوبهم.

وطالبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة عبر "تويتر"، المتظاهرين بالإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر الأمن بالمفرقعات والحجارة.

#الصليب الأحمر #اصابات #الامن اللبناني #بيروت #متظاهرين

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

"الجهاد الاسلامي" تتساءل: لماذا تستهدف السلطة باعتقالاتها أبناء فصائل معينة دون غيرهم؟

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

00000

بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والجبهة الديمقراطية في غزة