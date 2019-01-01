لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يواصل استهداف عين الصحفيين ليوقع بهم إصابات قاتلة

غزة / سما /

عبرت لجنة دعم الصحفيين عن بالغ أسفها لما أظهرته التقارير الطبية بحق الصحفي عطية درويش، مصور وكالة الرأي الفلسطينية الحكومية في قطاع غزة، حيث أظهرت النتائج والفحوصات الطبية التي أجريت للمصور درويش، أنه فقد عينه اليسرى كليا.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاحد ١٩يناير ٢٠٢٠م " إن نتائج الفحوصات الطبية تثبت أن الاحتلال كان ولا يزال يستهدف عين الصحفيين لتوقع بهم إصابات قاتلة تمنعهم من ممارسة عملهم المهني والصحفي ".

وكان درويش قد أصيب في عينه اليسرى جراء استهدافه بقنبلة غاز خلال تغطيته لاعتداءات الاحتلال بحق المواطنين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة في شهر كانون أول/ ديسمبر من عام 2018.

ورأت اللجنة أن ما خلفته جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، إنما يندرج ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لقتل الحقيقة، من خلال استهدافه المتكرر للصحفيين الفلسطينيين، بالقتل والاعتقال وغيرها من الوسائل التي يعمل الاحتلال من خلالها على تغيب الصورة عن العالم حول حقيقة جرائمه وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى توفير الحماية وفق القانون الدولي للصحفي الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى الصحفي عطية درويش من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة الغربية اللذان فقدا عينهما خلال عملهما، وكافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية التي تعمل بمهنية لفضح جرائم الاحتلال ونقلها للعالم الإسرائيلي.

ودعت اللجنة كافة الصحفيين حول العالم إلى التفاعل مع الحملة الإعلامية التضامنية مع الصحفي عطية درويش والتنديد بجرائم الاحتلال بحق الصحافة في فلسطين.

كما دعت المجتمع الدولي لإيجاد آلية لضمان سلامة الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير حماية لهم، والعمل على فضح وملاحقة قوات الاحتلال في المحافل الدولية، ومحاسبتها على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

يذكر أنه ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين فقد استهدف الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 2019 ما يقارب( 166) صحافيا واعلاميا تم خلالها إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

كما سجلت (91) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطيني.

في حين وثقت خلال سنة 2019،(31) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال اكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما تم رصد أيضا ( 70 ) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث .

إلى ذلك، سجلت ( 11) حالة تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية ،في حين تم رصد أكثر من ( 185) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات اعلامية وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وتسجيل( 33 ) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الاعلامية.

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها( 9) حالات منع من السفر.

وركزت الاحصائية على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت ( 32 ) انتهاكاً بحقهم تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، وتثبيت، واللاهمال الطبي في علاجهم، وفرض غرامات مالية باهضة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.