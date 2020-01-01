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بومبيو يحذر من وجود قوات أجنبية في ليبيا

الأحد 19 يناير 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يحذر من وجود قوات أجنبية في ليبيا


واشنطن/ وكالات/

 أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع مولود تشاووش اوغلو وزير خارجية تركيا ، وهى احدى الدول التي تنشر قوات لها في تلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بعدما التقى بومبيو مع تشاووش أوغلو في برلين على هامش مؤتمر بشأن ليبيا إن "وزير الخارجية عبر عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع".

وكان مسؤولون بالخارجية الأمريكية قد دعوا في السابق بشكل أكثر مباشرة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا. وأجرى بومبيو أيضا مباحثات مع عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات وهي دولة أخرى متورطة في الصراع الليبي.

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا للبحث في تسوية الازمة في ليبيا، التي تشهد منذ شهر نيسان/ابريل الماضي قتالا بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

#بومبيو #ليبيا #واشنطن

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