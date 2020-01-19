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البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

الأحد 19 يناير 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو


بيت لحم / سما /

قال البنك الإسلامي الفلسطيني ان مكتبه في بلدة دار صلاح في محافظة بيت لحم تعرض صباح اليوم الأحد الموافق 19/1/2020 لحادثة سطو مسلح، حيث تمكن الجناة من سرقة ما مجموعه قرابة 84 ألف شيكل.

ودان البنك في بيان صحفي، "الاعتداءات التي تستهدف البنوك العاملة في فلسطين من قبل خارجين عن تعاليم ديننا وعادات شعبنا والتي جاءت امتداداً لسلسلةٍ من الاعتداءات والسرقات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وطالت عدداً من الصرافات الآلية التابعة للبنوك العاملة في فلسطين".

واكد البنك " ثقته بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وقدرتها على القبض على المجرمين في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة ليلقوا العقاب الرادع".

واكد البنك الإسلامي الفلسطيني على حرصه التام على سلامة موظفيه في المقام الأول، وأن الجريمة لن تؤثر على عمل مكتب دار صلاح وأنه يستقبل العملاء كالمعتاد في ساعات الدوام اليومية.

#بيت لحم #البنك الإسلامي الفلسطيني #عملية سطو

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