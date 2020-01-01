عطاري: يجب اتخاذ عدد من التدابير لزيادة قدرة الوصول إلى الأسواق

برلين /سما/

شارك وزير الزراعة رياض عطاري، في مؤتمر وزراء الزراعة العالمي (الدورة 12) الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين بألمانيا تحت عنوان "الغذاء للجميع"، على هامش المنتدى العالمي للزراعة والغذاء.

وأشار عطاري في كلمته في المؤتمر إلى النهج والالتزامات الواردة في محاور المؤتمر والبيان الختامي لا سيما تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، حيث أعدت وزارة الزراعة مؤخرا السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي 2030 باتجاه تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني.

وشدد على ضرورة إتخاذ عدد من التدابير لزيادة القدرة للوصول إلى الأسواق، خاصة الدول التي تعاني من الاحتلال والأزمات، عبر تطوير شراكات متعددة لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الأغذية ومعايير الجودة، وتعزيز قدرات التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، وايلاء إهتمام خاص لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز مشاركة الشباب كقادة ومبادرين في النهوض بالابتكارات والتكنولوجيا، من أجل تنمية سلاسل القيمة الغذائية المستدامة.

ورافق وزير الزراعة في المؤتمر الذي شاركت فيه 70 دولة، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية المتخصصة في مجال الزراعة والغذاء، وكيل الوزارة عبد الله لحلوح.