الشرطة تدعو المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

رام الله / سما /

دعت الشرطة المواطنين والسائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية.

وناشدت الشرطة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين في المركبات، والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول، وحذرت من خطر تدني الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، والاقتراب من مجاري السيول أو أماكن تجمع المياه .

وأملت من المواطنين بضرورة استخدام التدفئة بصورة آمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانه لشبكة الكهرباء، داعية للتواصل معها، من خلال الاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال التعرض لأي طارئ لا قدر الله.