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جدول - قلقيلية وبيت حانون الاكثر هطولا للامطار

الأحد 19 يناير 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول - قلقيلية وبيت حانون الاكثر هطولا للامطار


رام الله / سما /

 أعلنت دائرة الأرصاد الجوية، كميات الأمطار الهاطلة خلال المنخفض الجوي الأخير على محافظات الوطن، وكمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري.

وأظهرت دائرة الأرصاد أن مدينة قلقيلية من أكثر المدن التي هطلت فيها الأمطار، وبلغت الكمية 482 ملم بمعدل 77%، اما في مدينة سلفيت بلغت 445 ملم بمعدل 64 % بينما بلغت ادناها في مدينة أريحا 83 ملم بمعدل 50 %.

وفي محافظات قطاع غزه فقد بلغت أعلى كميات هطول مطري في بيت حانون 387 ملم بمعدل 89% من المعدل العام، وكانت أدنى كمية هطول مطري في مدينة خان يونس بمجموع مطري 90 ملم بمعدل 31 % من المعدل العام.

وفيما يلي جدول يوضح كميات الأمطار:



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#الأرصاد الجوية #كمية الامطار #بيت حانون #قطاع غزة #الضفة الغربية #قلقيلية
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