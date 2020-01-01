توفير 500 وظيفة دينية على بند العقود لسد العجز في المساجد

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الأحد، توفير 500 وظيفة دينية على بند العقود المالية لسد العجز بالمساجد على مراحل خلال العام الجاري.

وأوضح أبو الرب أنه بناء على توجيهات القيادة وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية تمت المباشرة بسد العجز في المساجد بالمحافظات الشمالية من خلال التعيين على بند العقود المالية للقيام بالخطابة والإمامة في المساجد المركزية في كافة محافظات الوطن.

واكد حرص الوزارة على دعم المساجد وتعيين الأئمة والخطباء من أصحاب الكفاءات والقدرات والمؤهلات ليتولوا مسؤولية ادارة المساجد، وتنظيمها، والإشراف عليها، والقيام بإمامة المصلين وخطبة الجمعة.

بدوره، أوضح مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة احمد عباس ان المرحلة الاولى من الوظائف الدينية تشمل تعيين 175 إماما وخطيبا في المساجد المركزية، وان تقديم طلبات التوظيف في مديريات الأوقاف بالمحافظات الشمالية، وكل حسب عنوان سكنه، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الجديد للوزارة web.pal-wakf.ps ، وسيتم متابعة الموضوع والاعلان عن المرحلة الثانية فيما بعد.