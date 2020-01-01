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زراعة غزة :كمية الأمطار التي هطلت على القطاع بلغت 71.3%ملم

الأحد 19 يناير 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة :كمية الأمطار التي هطلت على القطاع بلغت 71.3%ملم


غزة / سما /

 أكدت زراعة في غزة اليوم الأحد أن النسبة المئوية الامطار النافعة التي هطلت على محافظات غزة بلغت 71.3%ملم تقريبا، من المعدل العام ،وأن متوسط الهطول لكافة المناطق بلغت 265.7 ملم بكمية 79.1مليون متر مكعب، كما وصلت عدد ايام الهطول لهذا الموسم 20 يوم،

كما أن كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين بلغت 9.6 مليون متر مكعب ، وقد كانت أعلى نسبة هطول في الأيام الماضية بمنطقة جحر الديك حيث بلغت 53.5 ملم.

ودعت وسائل الإعلام المختلفة كافة، والباحثين والمعنيين، إلى استقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة ، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

#زراعة غزة #قطاع غزة #الامطار

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