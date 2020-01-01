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بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والجبهة الديمقراطية في غزة

الأحد 19 يناير 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والجبهة الديمقراطية في غزة


غزة / سما /

التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، و صلاح البردويل وعدد من قيادات الحركة اليوم الأحد، وفدًا قياديًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر.

وناقشت قيادة حركة حماس مع قيادة الجبهة الديمقراطية تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات حقيقية، وتسارع وتيرة الاستيطان في القدس والضفة الغربية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركة حماس والجبهة الديمقراطية، وسبل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وناقشا تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تغيير هوية مدينة القدس العربية، والهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، وتحويل الانتخابات في مدينة القدس إلى حالة اشتباك جماهيري، وعدم انتظار الإذن من الاحتلال.

في ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعميق العلاقة الثنائية في إطارها الوطني، والعمل المشترك للحفاظ على حالة الوحدة الميدانية التي أفرزتها مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة.

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