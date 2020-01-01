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نتنياهو: ضخ الغاز إلى مصر يحمل في طياته بشرى هامة جدًا

الأحد 19 يناير 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ضخ الغاز إلى مصر يحمل في طياته بشرى هامة جدًا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن بدء "إسرائيل" ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر حوّلها إلى دولة عظمى في مجال الطاقة.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن مليارات الشواقل ستُحول إلى رفاهية المواطنين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد حدثًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا كبيرًا.

وأشار أن هذا الحدث يحمل في طياته بشرى هامة جدًا وهي تتمثل بتحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي إن ضخ الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصر سيبدأ اليوم.

وأضافت الوزارة أن هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.

وتفيد تقارير صحفية بأن شركات بمصر تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلية، في وقت تأمل فيه البلاد أن تكون مركزا إقليميا للطاقة يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، في حين وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979

#نتنياهو #مصر #اسرائيل #الغاز الاسرائيلي #الغاز الطبيعي

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