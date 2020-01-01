الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاحد، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات: الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/2).

وأكدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وشددت على إحضار إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (2020/2):