مشرعون أميركيون: الرئيس ترمب يهدد الأمن القومي

واشنطن /سما/

قال مشرعون ديمقراطيون يقودون قضية مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يجب عزله لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم.

وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء دفوعهم التي تدعم اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال المشرعون "يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترمب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي". حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافوا "القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة".

الوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد. وجاء فيها: "التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور". وأشارت إلى أن "الرئيس ترمب ليس ملكا".

وأعلن فريق ترمب القانوني رفضهم لاتهامات المساءلة خلال جلسة في مجلس الشيوخ في وقت سابق أثناء إجراءات التحضير للمحاكمة. ومن المتوقع أن يصدر الفريق ردا أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.

وأفادت وثيقة فريق ترمب بأن "الرئيس ينفي جملة وتفصيلا كل ادعاء في مادتي المساءلة".

ويتهم ترمب بانتهاك القانون بحجبه مساعدات عسكرية أقرها الكونغرس لأوكرانيا. حيث يتهم بمنع مساعدات أمنية بقيمة 391 مليون دولار للضغط على كييف لإعلان التحقيق مع بايدن وابنه لدعم فرص ترمب في انتخابات 2020.