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رام الله: ورشة تبحث آليات إصلاح تمويل الدعم للقطاع الصحي

الأحد 19 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، آليات إصلاح تمويل الدعم للقطاع الصحي في فلسطين

كما بحثت الورشة العلمية التي عقدت اليوم الأحد في رام الله، حول التغطية الصحية الشاملة، التوصيات السياساتية لبعثة منظمة الصحة العالمية من مقراتها في القاهرة وجينف وفلسطين، خلال آب/ غسطس الماضي.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، إلى أن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، أوصت منذ تشكيلها بمراجعة شاملة للنظام الصحي، بهدف الدراسة والتطوير، ودراسة مكوناته لا سيما التأمين الصحي الحكومي، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وصولاً لتوطين العلاج.

وأكدت الدعم الكبير من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، للقطاع الصحي وإعطائه الأولية في الدعم والتطوير، حيث شُكلت اللجنة الوطنية الصحية بهذا الخصوص، والتي ترفع توصياتها لمجلس الوزراء، للإطلاع على احتياجات القطاع الصحي وسبل تطويره.

وحضر الورشة مختلف الشركاء من المؤسسات الوطنية والدولية، وقدمت الكيلة الشكر لجميع الشركاء على التعاون المشترك والمستمر لتحقيق تغطية صحية شاملة، ورفع جودة الخدمات الصحية.

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