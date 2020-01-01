"القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لأخبار المحاكم

رام الله / سما /

افتتح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول تغطية الجلسات في المحاكم النظامية، تستهدف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية وخريجي الاعلام.

وفي مستهل الدورة، رحب القاضي عزمي الطنجير عضو مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ومسؤول دائرة التدريب القضائي، بالمتدربين الإعلاميين، وأكد على أن الصحفي هو خط الدفاع الأول عن قضايا بلاده ويقع على عاتقه نشر المعرفة والثقافة.

وأشار الى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ممثلاً برئيسه المستشار عيسى أبو شرار، أولى اهتماماً كبيراً لفتح آفاق التعاون مع مؤسسات الاعلام، وذلك لأهمية دور الاعلام في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

وأوضح مدير المركز الإعلامي القضائي المدرب فارس سباعنه، أن الدورة التدريبة ستشمل تدريبات عملية ونظريه، وسيقدم عدد من القضاة تدريبات حول مؤسسات قطاع العدالة، ودرجات التقاضي، وأنواع الأحكام، ومراحل سير الدعوى في القضايا الحقوقية والجزائية، وتدريبات في كتابة الأخبار المتعلقة بالمحاكم.

بدوره، أكد المنسق الإعلامي للدورة التدريبية موفق عميرة، أن الهدف من هذا التدريب هو رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الإعلامية من خلال تناول الأحكام أو القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقاً للمبادىء القانونية والقواعد المهنية، وأن هذه الدورة تأتي تأسيساً لمادة الإعلام القضائي.

وأضاف عميرة، أن الدورة التدريبية ستشمل جولة ميدانيه للمحاكم، وذلك بهدف الانفتاح والتواصل المستمر مع المؤسسات الإعلامية والتطبيق العملي في المحاكم أثناء التدريب وبعده.