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عطل مفاجئ يضرب "واتسآب".. ولا رد من الشركة حتى اللحظة

الأحد 19 يناير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطل مفاجئ يضرب "واتسآب".. ولا رد من الشركة حتى اللحظة


سما / وكالات/

تعرض تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتسآب"، المملوك لفيسبوك، اليوم الأحد، لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

واشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.

وبحسب موقع "داون ديتكتور" المختص بالتكنولوجيا، فإن معظم الدول التي تأثرت بالعطل في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا.

وأوضح الموقع أن معظم من اشتكوا من عطل واتسآب، اشتكوا من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.

​ولم يصدر أي رد رسمي من شركة "فيسبوك" أو المسؤولين عن تطبيق "واتسآب"، لتوضيح سبب العطل.

وأظهرت الخريطة الخاصة بالدول التي تعرضت للعطل، فظهر أن معظمها في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا والهند وماليزيا.

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