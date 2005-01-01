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غزة: "الشباب والرياضة والمالية" تبحثان سبل الدعم بينهما

الأحد 19 يناير 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الشباب والرياضة والمالية" تبحثان سبل الدعم بينهما


غزة / سما /

بحث وكيل وزارة الشباب والرياضة بغزة أحمد محيسن، مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا، سبل دعم قطاعي الشباب والرياضة، خلال زيارة قام بها محيسن رفقة وفدٍ ضم المدراء العامون بالوزارة.

وتحدث محيسن خلال الزيارة عن أهمية توفير الدعم المادي اللازم وتخصيص الموازنات الخاصة بتلك القطاعات، ايمانا منه بأهمية تطوير وتعزيز العمل الشبابي والرياضي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب في قطاع غزة.

وتطرق محيسن لضرورة زيادة الدعم المالي لصندوق دعم الشباب، والذي يخدم آلاف الشباب عبر تقديمه قروضا حسنة للزواجـ تساهم في التخفيف عن المقبلين على الزواج، وتذليل العقبات التي تواجههم في اتمام مراسم الزفاف.

كما وطالب محيسن وزارة المالية بالمساعدة في العمل على توفير منحة مالية خاصة بالأندية الرياضة والمراكز الشبابية، والتي تمر بأزمات كبيرة في ظل شح الموارد المالية وقلة المانحين، خاصة أن المنحة التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة في الفترة الماضية، ساهمت في التخفيف عن الأندية بشكل كبير، اضافة لتقديم الوزارة التمويل لإقامة عشرات المبادرات الشبابية والمخيمات الصيفية.

بدوره، رحب الباشا بوفد الوزارة، مثمنا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة في خدمة المجتمع المحلي بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، مؤكداً سعي وزارته للعمل مع الجهات المختصة، من أجل توفير التمويل المناسب لإقامة المشاريع والفعاليات الرياضية والشبابية خلال العام الجاري.

#وزارة الشباب والرياضة #غزة #وزارة المالية

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