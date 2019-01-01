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بدء التسجيل للقروض الجامعية للفصل الثاني 2019/2020 .. رابط التقديم

الأحد 19 يناير 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء التسجيل للقروض الجامعية للفصل الثاني 2019/2020 .. رابط التقديم


رام الله / سما /

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن بدء استقبال طلبات قروض الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2020.

وأكد صندوق الاقراض أن التسجيل في القروض الجامعية يبدأ اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري .

آلية تقديم الطلبات :-
- الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب قرض الفصل الدراسي الاول من العام الأكاديمي 20192020​:

1. دخول الطالب إلى حسابه في موقع الخدمات الالكترونية لصندوق اقراض الطلبة iqrad.edu.ps

2. إدخال بيانات طلب القرض الالكتروني والتأكد من حفظ بيانات الطلب.

3. تسليم الطالب جميع الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لقسم القروض-عمادة شؤون الطلبة ويستلم نموذج اثبات تقديم طلب وتدقيقه، وفي حال لم يتم الطالب هذه الخطوة يعتبر طلبه غير مكتمل ولا ينظر فيه.

4. يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق انشاء اشتراك جديد قبل الخطوات المذكورة أعلاه.

- الطلبة الذين تقدموا بطلب قرض الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 20192020 ودققت طلباتهم:

1. دخول الطالب إلى حسابه في موقع الخدمات الالكترونية لصندوق اقراض الطلبة iqrad.edu.ps

2. الضغط على قائمة " تجديد التقدم لطلب القرض " فقط دون الحاجة للرجوع لعمادة شؤون الطلبة وتسليم مستندات.

شروط الترشيح :-
1. أن يكون الطالب منتظما في الجامعة ومحتاجاً من الناحية المادية (في برنامج البكالوريوس او الدبلوم المتوسط فقط).

2. أن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً واحداً على الأقل.

3. أن لا يقل المعدل التراكمي عن 1.67

4. أن يكون الطالب المرشح مسجلاً على الأقل (12) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 20192020.

5. لا يستفيد أي طالب حاصل على أي منحة أخرى تزيد عن نسبة حاجته حسب معايير الحاجة.

#صندوق اقراض الطالب #وزارة التعليم العالي #إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي #فلسطين #رام الله #غزة #الجامعات الفلسطينية

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